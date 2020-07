Het evenement der nostalgie kan tóch doorgaan in Ahoy

"Het was inderdaad even spannend", zegt Natasja Hornemann, directeur van Jeugdvakantieland. "Alle evenementen werden afgelast. Toen duidelijk werd dat de maatregelen voor kinderen versoepeld werden, zijn we in overleg met de gemeente tot het besluit gekomen het evenement toch door te laten gaan."

"Voor Rotterdam is het belangrijk dat dit voor de kinderen doorgaat. Door corona hebben ze lang thuis gezeten, geen schoolreisjes gehad en veel gaan ook niet op vakantie dit jaar. Daarom hebben we ook nog eens met twee weken verlengd, zodat ze hier een hele maand terecht kunnen."

RIVM-regels

Volgens de organisatie is Jeugdvakantieland sinds de lockdown het eerste, grote indoorevenement in Nederland. Bang voor besmettingen is Hornemann niet: "We houden ons natuurlijk aan de RIVM-regels. Ouders en begeleiders moeten afstand houden en dat houden we ook goed in de gaten. Daarnaast maken we de attracties vaker schoon, staan de toestellen verder uit elkaar en zetten we de grote deuren naar buiten altijd open voor de luchtcirculatie."

Jeugdvakantieland wordt dit jaar voor de 62e keer gehouden. Ook directeur Hornemann kwam er als kind al: "Ik woonde in Pendrecht en liep hier als negenjarige ook al rond. Heel leuk, ik heb er echt bijzondere herinneringen aan, net als zoveel Rotterdammers."

Jeugdvakantieland is van maandag 3 augustus tot en met vrijdag 28 augustus.