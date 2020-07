Uriah schrok van geweld in de boksring: 'Elke dreun ging dwars door me heen'

Hij kreeg klappen en deelde ze uit. De Rotterdamse acteur en komiek Uriah Arnhem begon een paar jaar geleden met boksen en raakte er zelfs aan verslaafd. Dat vertelt hij in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?

"Ik wist niet dat ik zo hard kon slaan. Dat heb ik ontdekt door boksen. Ik kan echt hard slaan! Maar ik heb ook wel echt harde, harde klappen gehad. Ik kan me nog een jongen herinneren waar ik eerst echt niet tegen wilde boksen."

Het gebeurde toch. "Een man van twee meter, met zulke handen. Je moet sparren toch, tegen elkaar? Ik wilde niet, maar toch. En hij gaf me toch een dreun! Dat heb ik nog nooit zo gehad. Elke dreun daarna ging dwars door me heen. Ik kreeg 'm hier en mijn hele gezicht was direct helemaal bedekt. De energie vloog uit mijn tenen."

Spijt? Welnee. Arnhem blijkt boksfanaat. "Dit maakt het ook wel bijzonder. Ik denk niet dat veel mensen dit op deze manier mee maken."