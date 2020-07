Leroy Fer: ‘Iedereen bij Feyenoord moet zich realiseren dat we weer op nul beginnen’

De verwachtingen rondom Feyenoord voor het komend seizoen zijn hoog. De club was bezig aan een sterke reeks in het geannuleerde voetbalseizoen en kan, met een team dat voor een flink deel intact is gebleven, die lijn mogelijk doortrekken. Maar Leroy Fer waarschuwt dat dit niet iets vanzelfsprekends is.

“Het klopt, de meerderheid van de spelers is gebleven. Het is fijn om weer met z'n allen vooruit te gaan,” blikt Fer vooruit op het nieuwe seizoen. Ook bij hem leeft het gevoel dat er iets te halen valt met dit Feyenoord.

“Het is heel jammer, denkende hoe het vorig jaar geëindigd had kunnen worden. We hopen vast te houden wat we de afgelopen maanden lieten zien. Maar nu beginnen we weer op nul, dat moeten we ook allemaal realiseren.”

Wereld van verschil ten opzichte van een jaar geleden

Feyenoord is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En traditioneel zijn die eerste trainingssessies altijd pittig. Met name op conditioneel vlak. “Het is normaal bij de voorbereiding dat het pittig is, maar om fit te worden moet je hard trainen,” zegt Fer daarover.

Voor de middenvelder is het een wereld van verschil ten opzichte van vorig seizoen, toen hij zich moest bewijzen als contractloze speler. “Ik kom nu heel anders binnen. Ik kwam zonder contract, om fit te worden. Nu ben ik dat al en doe ik lekker met de groep mee. Het is een heerlijk gevoel.”

Tekst loopt door onder de foto.



Fer tekende deze zomer voor meerdere jaren in De Kuip. Hij koos er bewust voor om niet voor één jaar te tekenen, waardoor de onderhandelingen iets langer duurden.

“Ik ben heel blij dat ik een contract heb kunnen afdwingen voor twee jaar,” blikt hij terug op die gesprekken. “Dat ik voor meerdere jaren wilde had met meerdere factoren te maken. Allereerst vind ik dat we het eind vorig seizoen goed deden. Ik wil dat weer laten zien. Ook wilde ik persoonlijk vastigheid, voor mijzelf en mijn familie. Ik zit goed op mijn plek.”