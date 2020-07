GGD: Beachvolleybaltoernooi waarschijnlijk niet bron coronabesmetting studenten

Niet iedereen die besmet is, was op het toernooi aanwezig. Daarnaast waren er in die periode meerdere borrels, feestjes en bijeenkomsten, zegt een woordvoerder. "Dat kunnen stuk voor stuk plekken geweest zijn waar de besmettingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast is op een sporttoernooi, omdat het buiten is, de kans sowieso kleiner dat je daar besmet raakt."

Volgens de laatste gegevens is het aantal besmette studenten de afgelopen dagen toegenomen tot 22. "Dat zijn de uitkomsten van het contactonderzoek. Nu het aantal besmettingen is toegenomen, gaan we ook weer verder rondkijken of er bij hen in de omgeving ook weer besmettingen zijn."

Volgens de GGD hebben de studenten slechts 'milde klachten'.

