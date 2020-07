Drukte bij zeehondenopvang Stellendam door geboortegolf

Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is in volle gang en dus is het aanpoten voor de medewerkers van zeehondenopvang A Seal in Stellendam. "We hebben nu zo'n 25 dieren, dus we lopen mooi vol", zegt manager dierenzorg Vincent Serbruyns.

A Seal is een opvangcentrum voor zeehonden die vanaf de Belgische grens tot aan IJmuiden worden aangetroffen. "Onze taak is om deze zieke of gewonde zeehonden gezond te maken en weer terug in zee te laten", zegt Vincent. Vooral die uiteindelijke vrijlating is een feestmoment: "Dat is de kroon op ons werk, dat het gelukt is om een zeehond te redden."

Jonge zeehondjes

Momenteel is het zogeheten pupseizoen. In de opvang zitten dan ook veel jonge dieren. "Deze zijn een maandje oud en huilen nu, omdat ze vragen naar voeding en sociaal contact", zegt Vincent terwijl hij verslaggever Sjoerd van Oortmerssen rondleidt door de opvang. "Ze zien er schattig uit, maar ze kunnen bijten. Ook deze kleine pups", waarschuwt hij.

"Deze pups zijn binnengebracht, omdat ze op een of andere manier gescheiden zijn geraakt van hun moeder. Ze zijn niet ziek, maar hadden honger en waren te jong om zichzelf te redden." Vaak zijn het wandelaars die een zeehond tegenkomen op het strand en dan de opvang inschakelen.

"Wij kijken dan of het om een ziek dier gaat. Als een dier inderdaad hulp nodig heeft, doen we een intake en gaat de zeehond in quarantaine." Zodra het wat beter gaat, wordt het dier bij een groep gevoegd. "Als ze op een mooi gewicht zijn en het goede gedrag vertonen, gaan ze terug naar buiten." Al met al verblijven deze pups zo'n vijf weken in Stellendam.

Tekst gaat verder onder de foto



Naam geven

De binnengebrachte zeehonden krijgen geen naam van de opvang zelf, maar van donateurs die een zeehond kunnen adopteren. "Dat is de manier waarop mensen ons kunnen steunen. Een adoptant kiest een zeehond, geeft een naam en met die naam gaat -ie gezond en wel terug naar zee."