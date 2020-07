Politie: dertig tips over ontsnapte tbs'er Henk E.

Er zijn dertig tips binnengekomen over de vermiste TBS'er Henk E. Dat meldt de politie. E. ontsnapte uit het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam, waar hij in de laatste fase van zijn TBS-traject zat.

In 1998 werd E. veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en TBS voor meerdere geweldsdelicten. E. werd op 4 juli samen met een andere tbs'er gezien bij een inbraak in Zoutelande, in de provincie Zeeland. Vastgesteld is dat hij afgelopen maandag op de Coolsingel in Rotterdam is geweest.

Er waren dinsdag al diverse tips binnengekomen, maar die leidden nog niet tot een aanhouding.



De politie heeft meerdere foto's van E. verspreid, omdat hij zijn haar zwart heeft geverfd en ter vermomming soms een bril op heeft. Er wordt vermoed dat E. in de buitenlucht slaapt.