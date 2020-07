'Gesneuvelde militairen bij Vliegveld Waalhaven verdienen monument'

Het vliegveld wordt in de meidagen van 1940 beschermd door het 3e bataljon van het regiment Jagers. In de vroege ochtend van 10 mei wordt het vliegveld gebombardeerd door de Duitsers. Het is één van de eerste doelen bij de inval in Nederland. Na het bombardement volgt de landing van parachutisten.

De strijd tussen de Duitse en Nederlandse troepen duurt enkele uren. Uiteindelijk krijgen de Duitsers Vliegveld Waalhaven in handen. Onder de ruim vijftig Nederlandse slachtoffers zijn dertig Jagers. De andere gesneuvelden zijn van de grondverdediging en het grondpersoneel van de luchtmacht. Op de plek waar het vliegveld ooit heeft gelegen, herinnert nu niets aan het eerste vliegveld van Rotterdam of aan de omgekomen Nederlandse militairen.

Deze mensen hebben hun leven gegeven voor de verdediging van Rotterdam Wouter Hagemeijer

Het gaat veelal om dienstplichtige militairen. “In Rotterdam hebben we het vaak over de mariniers. Zij verdienen zeker aandacht maar ze waren niet de enigen”, zegt Hagemeijer. In de strijd rond Rotterdam zijn ongeveer 150 mannen omgekomen, van wie 14 mariniers. “Dan hou je dus een groot aantal mensen over die ook hun leven hebben gegeven. Die zouden best aan de vergetelheid ontrukt mogen worden.”

Majoor Jurriaan Wouters is van het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Daarin is het regiment Jagers opgenomen. Wouters doet onderzoek naar de omgekomen militairen.

Wouters ziet een monument voor zijn omgekomen collega’s wel zitten. Op de plek waar Vliegveld Waalhaven heeft gelegen, zegt hij: “Dan zien de mensen die hier vandaag de dag komen dat hier een keiharde strijd is gestreden voor onze vrijheid.”

Hagemeijer kijkt naar een kleine plaquette aan het Parmentierplein op bedrijventerrein Waalhaven Zuidzijde. Het is een monumentje voor een aantal omgekomen Britse vliegers op 10 mei 1940. “Op zich heel goed, want deze mensen kwamen ons als bondgenoten steunen, dus die gaven hun leven voor een ander land. Heel goed dat er aandacht voor is. Maar er mag niet vergeten worden dat er ook een hoop Nederlanders hun leven gegeven hebben. Een tastbare herinneringen daaraan zou alleen maar goed zijn.

Onderscheiding

Van alle slachtoffers is de naam bekend. Ze zijn postuum onderscheiden met het Oorlogsherinneringskruis met de gesp Nederland mei 1940. “Maar in de chaos van die tijd, zijn er gegevens kwijt geraakt”, vertelt majoor Wouters. “We weten van zes gesneuvelden niet of ze die onderscheiding hebben gekregen.”

Wouters wil in contact komen met nabestaanden om de onderscheiding alsnog uit te reiken. “Ook na tachtig jaar hebben ze er nog recht op. We moeten er alles aan doen om dat gedaan te krijgen.” Op de website Dodenboek Grenadiers en Jagers zijn de namen van de gesneuvelden te vinden. Nabestaanden kunnen via de site contact opnemen met Wouters.

De initiatiefnemers hopen dat het monument dat herinnert aan de gesneuvelde militairen op Vliegveld Waalhaven op 10 mei 2021 onthuld kan worden.