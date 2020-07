Eeuwenoude landkaart van Goeree-Overflakkee teruggevonden in archief

Een opmerkelijke vondst deed Gijs Boink van het Nationaal Archief. In een doos vond hij een kaart van de polder Dirksland uit de zestiende eeuw die al vijftig jaar zoek was. "Je krijgt er echt een mooi geschiedenisbeeld van."

De kaart komt uit 1585 en is door een onbekende maker vervaardigd. Volgens Boink telt het depot van het Nationaal Archief ongeveer 300 duizend kaarten. Daarvan zijn er nog zo'n 150 van voor het jaar 1600.

De kaart is in 1914 aangemerkt als duplicaat. Vermoedelijk is hij daarom in de jaren '70 in een la met dubbele exemplaren beland. "Maar dat is dus niet terecht, want de kaart is uniek.", gaat Boink verder. "Er is een standaardwerk met alle bijzondere kaarten van vóór 1750. Daar hoort deze kaart eigenlijk ook in thuis."

De kaart kwam boven tafel bij een grote digitaliseringsronde van het Nationaal Archief. Boink heeft direct gekeken of er nog meer verkeerd teruggelegde kaarten zijn, maar hij heeft er geen gevonden.

Dirksland

Volgens Boink gaat het om een bijzondere gedetailleerde kaart. "Op de achterkant staat vermeld dat het gaat om Sommelsdijk, maar het is in feite Dirksland en omgeving. Er zijn percelen ingetekend en je ziet ook de huisjes en kerken staan."

Goeree-Overflakkee zag er behoorlijk anders uit in 1585, vertelt Boink. Dirksland, dat nu ongeveer in het hart van Goeree-Overflakkee ligt, lag toen nog aan het water. "Je ziet ook de haven van Dirksland. Dat is nu wel anders", legt Boink uit.

"Je kan heel veel leren van zo'n kaart", gaat Boink verder. "Hoe het gebied zich ontwikkeld heeft en hoe het eruit zag. Centraal staat de strijd tegen het water."

De kaart van Goeree-Overflakkee wordt gedigitaliseerd. Boink hoopt dat dit over een half jaar is gebeurd en de kaart online kan worden geraadpleegd.