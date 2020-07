Sommelsdijker kitesurfte op een IJslandse vulkaankrater: 'Gillen van enthousiasme'

The Last Line IJsland op zout water (Bron Rein Rijke)

Het oranje stipje op dit meer is Roderick Pijls, terwijl hij aan het kitesurfen is (Bron: Rein Rijke)

Kitesurfen op The Last Line Iceland, dat deed Roderick Pijls: 'Echt magisch' (Bron: Rein Rijke)

Terwijl de meesten van ons nog zitten te dubben over een weekje weg in eigen land of misschien een vakantie in Frankrijk, heeft professioneel kitesurfer Roderick Pijls uit Sommelsdijk er een waanzinnig avontuur opzitten. Hij is samen met zijn kompaan en fotograaf Rein Rijke net terug van een week kitesurfen op IJsland. Niet op zee, maar in een vulkaankrater.

"IJsland is zo onwerkelijk mooi. Zo'n bizar puur landschap is het daar nog. Alsof de natuur nog niet de tijd heeft gehad om zichzelf te polijsten. Het landschap is zo rauw en echt. Dat is mooi om te zien." Acht dagen lang heeft Pijls gekitesurft op het eiland. "Je voelt je zo klein, nietig en levendig als je daar aan het kitesurfen bent."

Pijls ging twee keer naar de IJslandse vulkaankrater. Een plek waar je niet zomaar even naartoe gaat, hebben Pijls en Rijke gemerkt. "Vanuit onze accommodatie was het drie uurtjes rijden. Daarna hebben we nog twee uur moeten hiken. Dat was niet een normaal hikepad. We moesten goed op Google Maps kijken. Nadat we de vulkaankrater hadden gevonden, hadden we een mooie ontlading."

Vastleggen op beeld

Steeds als Pijls ging kitesurfen, maakte fotograaf Rein Rijke de foto's. Beiden genoten met volle teugen. "Het was een onwerkelijk gevoel. Het echode zo onwijs mooi in die vulkaan. Ik heb Rein en mezelf horen gillen van enthousiasme. Het was echt fantastisch", zegt de Sommelsdijker, die ook in een gletsjer kitesurfte.

Pijls en Rijke werken samen aan project The Last Line. Daarmee willen zij mensen bewust maken van de klimaatverandering. "Als het daarover gaat, dan is het altijd negatief. Maar als we dat juist omdraaien en het positieve laten zien, dan blijft de klimaatverandering langer bij de mensen hangen. We willen de natuur op haar best laten zien. We geven de boodschap mee dat we dit zouden kunnen verliezen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen", zegt Pijls.

De tekst gaat verder onder de video:



Eerder ging Pijls kitesurfen op een giftig, heet meer in Tanzania. Na het IJslandse avontuur zijn er nog meer plannen. "We hebben veel locaties op ons lijstje staan. We willen graag naar West-Australië, waar een mooi reservaat is met allerlei landschappen. Maar ons uiteindelijk doel is Groenland. Dat is IJsland, keer drie. Als je de landschappen daar in het echt ziet, denk ik dat je emotioneel wordt."



Momenteel werken Pijls en Rijke aan een documentaire over de reis op IJsland. Die zal ongeveer 25 minuten duren. Daarnaast komen de foto's van Rijke in de verkoop.