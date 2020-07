Turnster Thorsdottir: 'We worden gestraft voor wat er vroeger is gebeurd'

"Voor elk individu volgt een apart gesprek welke maatregelen bij welke trainer past, welk effect dat op ons heeft en wat de gevolgen zijn", zegt Thorsdottir. Tot dit moment was zij vol in training voor het EK turnen in december en uiteraard de uitgestelde Olympische Spelen van Tokyo in 2021. Thorsdottir hoopt snel duidelijkheid te krijgen.

'Gestraft voor wat vroeger is gebeurd'

De sneeuwbal ging rollen na een interview met turntrainer Gerrit Beltman met het Noord-Hollands Dagblad, waarin hij bekende turnsters onder andere te hebben gekleineerd. Thorsdottir benadrukt dat zij alleen maar 'hartstikke positieve ervaringen heeft'. "Ik train al heel lang met de trainer met wie ik nu nog train (Patrick Kiens, red.). We zijn de afgelopen jaren met elkaar meegegroeid. Vroeger was het allemaal net wat anders." Volgens Thorsdottir kan zij altijd bij de de bondscoach van de Nederlandse turnploeg terecht als zij iets nodig heeft of in een dip zit. "Ik heb daar niks in gemist", benadrukt ze.

Thorsdottir heeft respect voor de turnsters die nu met hun negatieve ervaringen naar buiten komen. "Dat mag ook zeker, maar voor ons is het jammer dat we nu met tien jaar bezig zijn met een ontwikkeling naar een veiliger sportklimaat. In mijn ervaring is dat zeker wel gaande. We zijn nog niet op honderd procent, maar daar zijn we nu mee bezig. We worden nu een beetje gestraft voor wat er vroeger is gebeurd. Het mag zeker erkend worden, maar het is jammer voor ons."

Met topsport is het lastig om de grens te bewaken, geeft Thorsdottir toe. "Maar bij ons is de communicatie the key. Ik kan altijd met mijn coach overleggen. Als hij iets vervelends tegen mij heeft gezegd, dan kan ik zeggen dat hij dat niet moet zeggen. Van hem krijg ik dan excuses. Andersom geldt dat net zo. Het is net zoals in het normale mensenleven. Topsport is gewoon net iets harder, maar dat is niet alleen in de turnwereld zo. Bij mij gaat het persoonlijk goed."

'Niet de ideale route naar de Olympische Spelen'

Thorsdottir krijgt de laatste dagen van alles mee over de misstanden in de turnwereld. Eerder deze week plaatste zij op haar Instagram-pagina een statement hierover.

De afgelopen periode vormt er een opeenstapeling van triest nieuws vanuit de turnwereld. Eerst internationaal, maar nu ook nationaal. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die negatieve ervaringen in onze sport heeft gehad.



Als huidige Nationale Oranje Selectie hechten wij er waarde aan om onze reactie te geven. Wij herkennen ons niet in het beeld dat nu geschetst wordt van het Nederlandse turnen met betrekking tot de verhalen van vroeger. Waarin vroeger ruimte was voor fysieke en mentale geselingen, behoort dit wat ons betreft tot het verleden. Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat. Natuurlijk zoeken wij als topsporters fysieke en mentale grenzen op om het verschil te maken en om weer een stap verder te komen. Maar er is bovenal ruimte voor liefde voor de sport. Samen met onze coaches stellen wij onze programma's samen en iedereen realiseert zich dat het echte verschil wordt gemaakt door maatwerk en in te spelen op de individuele behoefte. Elke stap die we hier met z’n allen hebben gezet en elke stap die we nog moeten zetten draagt bij aan het behalen van de potentie van het individu en daarmee van het team.



Wij kunnen geen oordeel geven over de breedtesport. Maar vragen wel iedereen eigen verantwoordelijkheid te nemen om te realiseren waar het om draait: liefde voor de sport. Voor de jeugd vinden wij het belangrijk dat sport een uitlaatklep is en dat men blijft bewegen.



"Het bestuur heeft deze beslissing genomen en daar zijn veel gesprekken gaande", zegt Thorsdottir. "We werken allemaal naar hetzelfde belang: een veilig topsportklimaat. De turnbond ziet daar een andere weg in dan wij als turnsters. Het is namelijk ook ons Olympisch jaar. Dit is totaal geen ideale weg. We weten de exacte consequenties nog niet, maar ik kan me voorstellen dat dit niet de ideale route naar de Olympische Spelen is."



Thorsdottir vindt het lastig om te zeggen of er iets moet veranderen in de turnwereld. "Je hebt de positieve en negatieve kant. Dat moet blijken uit het onderzoek wat het beste beleid zal zijn. Wat mij betreft gaat het de goede kant op en heb ik geen slechte ervaringen. Maar als het voor genoeg mensen vervelende ervaringen zijn, dan zouden we daar wat in kunnen verbeteren."

Nu moet de turnster snel schakelen. "Ik heb nog steeds een normaal trainingsschema in mijn hoofd. Maar ik moet gaande weg gaan horen wat er voor mij veranderd en aangepast gaat worden. Ik hoop dat het met mijn coach en mijn manier zal zijn, maar ik ben bang dat er wat wordt aangepast", besluit Thorsdottir.