Het huis van Jan en Simone is de veerdienst over het Haringvliet

Woensdag wordt koers gezet naar Middelharnis en verslaggever Maikel Coomans stapt aan boord van de Linquenda II. Terwijl de ene hond vooral geïnteresseerd is in de microfoon en camera, geniet de ander van de wind en het uitzicht. Net als de meevarende gasten, overigens.

"Dit is een oude platbodem uit 1914", legt Jan uit, terwijl hij vanuit Hellevoetsluis koers zet richting Goeree-Overflakkee. "25 meter lang, ruim vier meter breed." Inmiddels is dat al 28 jaar hun woonhuis, na eerst tien jaar op de Linquenda I te hebben gewoond.

"We hebben destijds voor deze levensstijl gekozen, omdat we in een nieuwbouwwijk in Hellevoetsluis zaten. Dat vonden we niet heel leuk, dus wilden we op zoek naar een boerderijtje of dijkhuisje. Het werd een boot. We hebben gezegd dat als één van ons het niet meer leuk zou vinden, we de boot zouden verkopen en verder zouden zien. Maar 38 jaar later wonen we nog steeds aan boord van een schip."

Veerdienst

De woning doet deze zomer dienst als veerdienst vanuit Hellevoetsluis naar Middelharnis, Stellendam en Tiengemeten. Dat maakt onderdeel uit van Expeditie Haringvliet, waarbij fietsers en wandelaars via het water kunnen genieten van al het moois dat het gebied te bieden heeft.

"We hebben afgelopen week een flamingo gespot. Verder zie je veel zwanen en ganzen", vertelt hij de bezoekers vanaf het water. Vanwege het coronavirus is de capaciteit van de boot teruggedraaid, maar dat mag de pret niet drukken. Jan en Simone staan 's ochtends in de keuken om appeltaart te bakken voor hun gasten, want iets lekkers bij de koffie tijdens de overtocht mag niet ontbreken.

Maar ook na de zomer, als Expeditie Haringvliet weer ten einde loopt, wordt de boot gebruikt voor rondvaarten. Of het raar is om elke dag vreemden in huis te ontvangen? "Dat zijn we gewend. Zij zijn een dagje uit, dus iedereen is vrolijk. We willen nooit meer wat anders, want dit geeft een gevoel van vrijheid", zegt Simone.

Jan wil niet meer anders. "Ik ben bang dat deze boot ook mijn doodskist wordt. Het is mijn lust en mijn leven."