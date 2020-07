Lokale verplichting op mondkapjes wordt toegestaan

Onder andere burgemeester Aboutaleb van Rotterdam drong afgelopen tijd aan op een lokale invoering van mondkapjes, zeker omdat in zijn stad het aantal coronabesmettingen de laatste tijd het hardst stijgt. Volgens Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, zijn er 'alarmerende cijfers in Rotterdam'. "Die cijfers zijn hoger dan in andere delen van het land. Dus het ligt voor de hand dat je daar eerst gaat kijken", stelt Bruls.

Aboutaleb denkt dat er 'fors actie' gezet moet worden met de anderhalve meter. Hij vindt ook dat doelgroepencommunicatie nodig is, bijvoorbeeld voor het vrijdaggebed, studenten of sportwereld.



Andere veiligheidsregio's voelen niks voor mondkapjes, omdat volgens hen de werking ervan onvoldoende vaststaat. Het Outbreak Management Team bevestigt dat, zegt Jaap van Dissel die daar namens het RIVM deel van uitmaakt. Van Dissel wijst onder meer op Noors onderzoek. "De Noren ontdekten dat ongeveer 200 duizend personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien een geval van besmetting te voorkomen", zegt Van Dissel.

Op basis van die conclusie heeft het kabinet eerder laten weten dat er geen landelijke mondkapjesplicht komt. Maar veiligheidsregio's kunnen er dus wel mee aan de slag. Niet om medische redenen, maar om het gedrag van mensen te beïnvloeden.

'We mogen niet verslappen'

Volgens het RIVM en het kabinet blijft het vooral van belang dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. "Het is niet leuk, maar het is de meest effectieve maatregel die we hebben. Daar mogen we niet op verslappen", zegt minister Van Ark van Medische Zorg.

Er zijn nog zorgen over wat er moet gebeuren met toeristen die terugkeren uit risicogebieden. Het kabinet denkt daar nog over na.

Lees meer