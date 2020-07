Eurekaweek: 'Burgemeester houdt ons goed in de gaten, maar wil het toch laten doorgaan'

Geen grote feesten of meezingspektakel dit jaar voor de aankomende studenten in Rotterdam tijdens de Eurekaweek. Maar daar staan deze zomer weer andere, 'corona-proof', activiteiten tegenover.

De kersverse studenten gaan tijdens de aangepaste kennismakingsweek een spel spelen waarbij de 4 duizend deelnemers in kleine groepjes Rotterdam leren kennen. Er komt ook een online platform, waar iedereen uit binnen- en buitenland elkaar virtueel kan ontmoeten.

Verder wordt gewerkt aan een bewustwordingscampagne om de corona-maatregelen extra onder de aandacht van de studenten te brengen. Dat laatste is door de organisatie van de Eurekaweek afgesproken met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Die had een delegatie uit de studentenwereld uitgenodigd voor een gesprek, na een corona-uitbraak onder studenten die eerder deze week aan het licht kwam.



Biertjes

"Ik denk dat het grootste deel van de studenten zich wel bewust is van de gevolgen als je besmet bent, maar goed, hoe meer mensen het weten hoe beter", zegt Sander Doude van Troostwijk van de organisatie van de Eurekaweek.

"Iedereen weet dat het met een aantal biertjes op misschien wel wat lastiger wordt, maar dat mag geen excuus zijn om de regels niet na te leven. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen hierin."

Iconisch

Volgens Doude van Troostwijk heeft burgemeester Aboutaleb tijdens het gesprek gezegd 'dat hij het niet wil, maar ook niet schuwt als er strengere maatregelen getroffen moeten worden'. Welke dat precies zijn, is niet aan de orde gekomen. "De burgemeester houdt ons zeker in de gaten, maar hij wil ook heel graag dat de Eurekaweek doorgaat. Want het is natuurlijk een van de iconische evenementen in Rotterdam."

Ondanks de afwezigheid van grote feesten denkt de voorzitter van het organiserende comité dat het toch een succes kan worden: "Natuurlijk zijn er nog mogelijkheden om het met alles en iedereen en met elkaar gezellig te hebben."

De Eurekaweek is van 17 augustus tot en met 20 augustus.