Unieke beelden uit de Biesbosch: jonge zeearenden betrapt

Een leuke verrassing voor de vrijwilligers van Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Voor hun camera verscheen een paar zeearenden. "Werkelijk waanzinnige beelden", zegt boswachter Thomas van der Es, die in de Biesbosch actief is.

De vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht waren oorspronkelijk op zoek naar kleine zoogdieren. Dat zij de twee zeearenden aantroffen, was dus een mooie bijkomstigheid.

Uniek

Sinds 2012 leven er zeearenden in de Biesbosch. Inmiddels broeden ze er met twee paar, laat boswachter Van der Es weten. De Nederlandse populatie groeit zelfs naar de vijftien paar.

"De beelden zijn behoorlijk uniek, want zeearenden zitten niet graag laag op de grond met bosschages eromheen. Dit kan alleen met een cameraval. Mogelijk dat ze op zoek waren naar bruine ratten of muizen die op het voer afkomen dat de vrijwilligers voor de cameraval hadden gelegd, maar helemaal zeker zullen we dat niet weten", zegt Van der Es.

De boswachter vertelt dat de jonge vogels pas enkele weken geleden zijn uitgevlogen: "Nu moeten ze zelf op zoek naar voedsel en daar zijn ze in elk geval al snel bij betrapt."