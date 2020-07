Wildlife Film Festival Rotterdam gaat door

Door de coronamaatregelen passen er minder bezoekers in de bioscoop aan de Westblaak. Naast de filmvertoningen zijn er tijdens het festival ook masterclasses met bekende filmmakers en er is een kinderprogramma. "Uiteraard houden wij het nieuws rondom COVID-19 nauwlettend in de gaten en nemen we alle richtlijnen van het RIVM in acht", laat de organisatie weten.

Tijdens het festival zullen 56 nieuwe producties uit het binnen- en buitenland worden vertoond. De kaartverkoop voor het Wildlife Film Festival in Rotterdam begint op 1 oktober.