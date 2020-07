Weer 'uithalers' opgepakt op Maasvlakte

Eén van de opgepakte personen droeg een geel hesje dat lijkt op die van de douane. Op het beveiligde parkeerterrein is ook een witte Volkswagen Golf doorzocht. Het is nog niet bekend of daarin iets is aangetroffen.

De politie kan in het kader van het lopende onderzoek niets over de zaak zeggen. Eerder vandaag werden er ook al twee uithalers op hetzelfde terrein aangehouden.