Het weer van vandaag: zomerse dag

Vandaag is het een prachtige zomerdag in het Rijnmondgebied. Met veel zon loopt de temperatuur op naar ongeveer 25 graden. Eerst staat er een zwakke zuidoostelijke wind, maar in de middag draait de wind langs de kust naar het noordwesten.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar ongeveer 15 graden. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind.

Morgen voert de matige oostenwind nog warmere lucht aan. Onder de hete juli zon loopt het kwik in de middag op naar waarden tussen de 30 en lokaal zelfs 33 graden. Ook in de avond blijft het nog lang warm buiten. De temperatuur van het zeewater ligt rond de 20 graden.

Vooruitzichten

Zaterdag is het met 24 of 25 graden iets minder warm. Ook komt er dan meer bewolking voor en is er kans op een lokale regen- of onweersbui. Zondag is het zo goed is droog en zakt de temperatuur verder naar ongeveer 22 graden. Na het weekend is het licht wisselvallig en vrij koel zomerweer.