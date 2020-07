Bestuurder rijdt sloot in, auto belandt op zijn kant in Mijnsheerenland

Van de auto die van de Achterweg in Mijnsheerenland raakte, is niet veel meer over | Foto: Politie Hoeksche Waard

Een bestuurder is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt toen zijn auto in de sloot terecht kwam. De man raakte de macht over het stuur kwijt toen hij op de Achterweg in Mijnsheerenland reed.