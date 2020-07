Ic-arts Gommers: 'Niet iedereen opzadelen met mondkapje'

Gommers is als voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care lid van het Outbreak Mangement Team, dat met het kabinet overlegt over de te volgen strategie.

Volgens Gommers is om twee redenen besloten geen mondkapjes te verplichten. "We hadden een discussie. Helpen mondkapjes wel en is nu het juiste moment om iedereen een mondkapje te laten dragen? We zijn bang dat als mensen een mondkapje opzetten ze de anderhalve meter niet meer in acht nemen. Terwijl anderhalve meter afstand meer helpt omdat een mondkapje niet alles tegenhoudt."

Het was geen gemakkelijke beslissing. Dat komt met name doordat het aantal coronabesmettingen in onze regio weer stijgt. "Het blijkt dat het vooral onder jonge mensen het aantal besmettingen toeneemt. Dat gebeurt vooral thuis, op een feestje of tijdens een sportmoment. Een mondkapje houdt dat niet tegen. Op dat soort momenten draag je geen mondkapje. Dat was een belangrijke reden om nu niet te besluiten tot het verplichten van een mondkapje."

In andere landen wordt wel gekozen voor een mondkapjesplicht. "In het advies staat dat medische mondkapjes een werking hebben, een beperkte werking. Maar niet medische mondkapjes hebben we niet getest." In het buitenland zouden de mondkapjes ook vooral dienen om mensen bewust te maken van het feit dat het virus niet zomaar weg is. Gommers zegt daar liever voor te zorgen door goede voorlichting te geven.

'Bevolking niet opzadelen met maatregelen'

Volgens Gommers worden mondkapjes mogelijk pas verplicht als blijkt dat besmettingen plaatsvinden op plekken waar mensen samenkomen. "Dat zien we op dit moment nog niet. Daarom vinden we dat we de bevolking op dit moment niet moeten opzadelen met maatregelen waarvan we weten dat het geen nut heeft."

Pas als blijkt dat er specifieke plekken zijn waar besmettingen optreden omdat de anderhalve meter niet valt te handhaven, kunnen we ervoor kiezen een mondkapje te verplichten. Dat is maatwerk en dat vind ik een goede zaak. We moet niet iedereen opzadelen met een mondkapje.

Al met al vindt Gommers het goed om te zien dat veel mensen zich inzetten om de verspreiding van het virus te voorkomen. "We hebben ervoor gezorgd dat we begin april niet over de grens van IC- en ziekenhuisopnames gingen. We hebben de intelligente lockdown met elkaar gedaan. Nu gaan we versoepelen want we moeten verder leven, maar wel het virus onder controle houden."