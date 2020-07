Coronasteun voor regionale musea

Het Dordrechts Museum en het Maritiem Museum in Rotterdam krijgen steun van de overheid. De twee musea komen in aanmerking voor een steunpakket voor grote musea.

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een steunpakket van 300 miljoen euro in het leven geroepen om musea overeind te houden.

Het Mondriaan Fonds is gevraagd om het steunpakket uit te voeren voor de musea die jaarlijks meer dan 100 duizend bezoekers trekken. Voor 28 musea is een bijdrage toegekend. Hoeveel de desbetreffende musea precies krijgen is niet bekendgemaakt.

Er is ook nog een steunfonds voor kleinere musea. Die steunverdeling wordt later bekend.