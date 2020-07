'Als ondernemer heb je toch het zwaard van Damocles boven je hoofd hangen'

Er zijn heel wat ondernemers die de coronacrisis niet gaan overleven. Het aantal besmettingen stijgt weer. Hierdoor moeten ondernemers besluiten of ze nog even doorgaan of ermee stoppen, zegt MKB Rotterdam-Rijnmond. Een organisatie die zich inzet voor een kansrijk ondernemersklimaat in onze regio.

"De besmettingen steken de kop weer op. Als herstel niet heel erg snel gaat komen, dan zie ik het voor het vierde kwartaal heel somber in", zegt Pieter van Klaveren van MKB Rotterdam-Rijnmond. "Dat er slachtoffers gaan vallen is evident."

Het doet Van Klaveren naar eigen zeggen veel pijn om de ondernemers zo te zien worstelen. "Niet alleen jonge ondernemers, maar ook tweede en derde generatie ondernemers zien hun bedrijf naar de bliksem gaan. Ik heb daar veel zorgen over."

Van Klaveren vertelt dat dat er veel banen verloren zullen gaan. "Landelijk tussen de één en twee miljoen hebben ze het over gehad." Hij vervolgt: "Rotterdam is ongeveer tien procent. Dus dan praten we over een paar honderdduizend mensen die dan hun baan gaan verliezen."

Het zwaard van Damocles

Ondernemers kunnen tot 1 oktober hulp krijgen van de overheid. Een deel van de loonkosten wordt vergoed, om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. "De ondernemers die nog steeds in zichzelf geloven en licht in de duisternis zien, hebben inmiddels hun pensioen en hun huis bijna opgegeten. En die gaan nu twijfelen van: kan en moet ik überhaupt nog wel door?"

MKB is druk in gesprek met allerlei partijen in Den Haag. "Om te kijken naar een vervolgpakket. Een soort herstelpakket." Van Klaveren legt uit dat de schulden van ondernemers vooruit zijn geschoven. "Ze zijn er dus nog wel. Als ondernemer heb je toch een soort van het zwaard van Damocles boven je hoofd hangen."