FNV: 'Nissewaard moet uitleggen waarom sommige burgers verdacht zijn'

Vakbond FNV roept mensen in de bijstand in de gemeente Nissewaard op om bij de gemeente hun dossier op het gebied van fraude op te vragen. De gemeente maakt gebruik van een omstreden computersysteem om fraude op te sporen.

Het systeem van het bedrijf Totta Data Lab wordt al sinds 2017 gebruikt om fraude op te sporen. De gemeente levert daarbij de persoonsgegevens aan van 2300 uitkeringsgerechtigden. Op basis van algoritmen selecteert het programma de mensen die een hoog risico vormen op het plegen van fraude.

Vakbond FNV heeft meerdere pogingen gedaan om inzage te krijgen in de werkwijze van het systeem van Totta. Omdat die vragen niets hebben opgeleverd, doet de vakbond een oproep aan mensen om zelf informatie op te vragen. "Als overheid moet je kunnen verantwoorden waarom burgers op een risicolijst worden geplaatst. Dat mag niet op basis van willekeur gebeuren of op discriminerende gronden zoals bij de Toeslagenaffaire gebeurde."

De vakbond heeft nu een standaard inzagebrief opgesteld, waarbij die mensen kunnen gebruiken om een beeld te krijgen van de data-analyse die over hen is gemaakt. De inzagebrief is op te vragen via ugrotterdam@fnv.nl .

Het programma SyRi maakt gebruik van een soortgelijke werkwijze. De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel stopte met het systeem, omdat er felle kritiek op was. Later bepaalde de rechter dat het systeem in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens (EVRM).