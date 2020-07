Wereld Kattendag staat voor de deur: Heb jij de grappigste kat van onze regio?

Trillende snorharen, lief gemiauw en 'gePURRRRRR'. Menig regiogenoot smult ervan: katten en van die mierzoete kittens. 8 augustus is het Wereld Kattendag. En dat wordt in Rotterdam voor de tweede keer gevierd in het Lantaren Venster, met het CatVideoFest.

Tijdens het evenement kun je zeventig minuten lang genieten van de leukste, schattigste en meest hilarische kattenfilmpjes op het grote doek. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Zwerfkatten Rijnmond.

Het bekijken van kattenfilmpjes is immens populair. Er zullen weinig mensen zijn die internetsensatie 'Grumpy Cat' niet kennen. "Ik denk dat het ontspannend is en grappig om naar te kijken. Het duurt ook nooit te lang. Het is kort vermaak, even jezelf afleiden met iets grappigs of schattigs", zegt Marloes den Hoed, programmeur bij Lantaren Venster.

Maar zeventig minuten kijken naar kattenfilmpjes is wel andere koek. "De meeste films duren anderhalf uur. Zeventig minuten daar ben je denk ik zo doorheen" De hoofdfilm is gemaakt door een Amerikaans team.

"Zij zijn elk jaar de beste filmpjes aan het zoeken op internet. Gewoon alles afspeuren en van alles wat erin stoppen." Tijdens het festival is er ook aandacht voor de katten uit onze regio. "Er is ook een selectie met de beste filmpjes uit Rotterdam en omstreken."

Heb jij de grappigste of schattigste poes van de regio?

Het publiek wordt opgeroepen op hun leukste filmpje in te sturen. Deelnemers maken hiermee kans op een prijs: een groot verwenpakket voor katten. "De beste inzendingen worden gekozen door twee heren van Stichting Zwerfkatten Rijnmond. Die vertonen we voor de voorstellingen."