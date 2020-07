Hoteleigenaar op zoek naar kansen tijdens coronacrisis: 'Focus op Rotterdam'

Ook de hotelbranche heeft het zwaar tijdens deze coronacrisis. Voor H2Otel aan de Wijnhaven in Rotterdam was het al in maart duidelijk dat zij het op deze manier niet lang zouden trekken. Het aantal besmettingen stijgt weer en de kans op een tweede golf is aanzienlijk, daarom hebben zij een noodplan gemaakt.

"We hebben zeker de afgelopen tijd echt veel moeten doen om overeind te blijven staan. De binnenlandse markt trekt aan, we zitten nu weer lekker vol. Maar we maken ons wel zorgen over wat er komen gaat", zegt eigenaar Jan Willen Janssen. "Ik heb dagelijks zorgen, ik word ermee wakker en ga ermee naar bed."

Noodscenario

Hij vertelt dat de zakelijke markt helemaal op zijn gat ligt. "Ik verwacht dat er de komende anderhalf jaar weinig gaat veranderen. Heel veel landen zitten nog op slot of mogen niet uitreizen en daar hebben we last van."

Janssen heeft een noodscenario geschreven om het hoofd ook tijdens een tweede golf boven water te houden. "Wij focussen ons volledig op de binnenlandse markt en de omliggende landen. En op Rotterdam an sich. We hebben een bezorgrestaurant opgezet, met een nieuw concept. We kijken: wat kunnen we in onze eigen stad en in ons eigen land halen?"