Ondernemer pleit voor winterproof terras: 'In september kun je al niet meer buiten dineren'

Hell is eigenaar van onder andere NRC, Sijf en Café van Zanten. Hoewel hij zijn rekeningen nog kan betalen, vindt hij het belangrijk dat Rotterdamse ondernemers gaan nadenken over de wintermaanden met coronamaatregelen.

"Over twee, drie maanden, in september, is het buiten te koud voor het diner. En de capaciteit is binnen met anderhalve meter een stuk minder." Hij hoopt dat de ondernemers samen met de gemeente nieuwe plannen kunnen maken om een redelijke omzet te genereren.

Winterfestivals en overdekte terrassen

Zelf heeft Hell ook al wel ideeën. "We denken aan winterpleinen buiten met een soort festival met stands van ondernemers." Maar ook de terrassen moeten winterklaar worden gemaakt. "Volgens de huidige regels mogen we wel parasols neerzetten, maar geen zijwanden in tenten hangen."

"We moeten overleggen met de gemeente om die regels deze winter te versoepelen zodat mensen buiten uit de wind kunnen zitten." Hell heeft goede hoop, hij is tevreden over hoe de gemeente en ondernemers eerder hebben samengewerkt tijdens de coronacrisis.

De tijd dringt

De gesprekken met de gemeente gaan gevoerd worden door Koninklijke Horeca Nederland. Die zijn nog niet begonnen, maar moeten wel snel starten, vindt Hell. "We moeten daar nu al over nadenken en niet wachten tot september." Als de plannen eenmaal zijn bedacht, moeten ze namelijk ook nog worden goedgekeurd en uitgevoerd.

"Stel je voor: we mogen zijwanden aan parasols maken. Leveranciers kunnen ook niet in één keer een mega aanvraag aan. Vanaf september is buiten eten al lastig, dus het is kort dag." Het is volgens Hell dan ook van belang dat snel gehandeld wordt.