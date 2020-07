Toren van 500 jaar oud herinnert aan welvaart van Goedereede

Je moet er 217 treden voor beklimmen, maar dan heb je ook wat. De top van de Gotische toren van Goedereede biedt uitzicht over de Maasvlakte, Brouwersdam, Rockanje en de akkerlanden op Goeree-Overflakkee. Het bouwwerk is al vijfhonderd jaar oud en twee keer per week te beklimmen.

De enorme toren van veertig meter hoog is opvallend in het relatief kleine plaatsje Goedereede. De toren zat eerst vast aan een enorme parochiekerk. "Hier zat een rijke gemeenschap", zegt mevrouw Westhoeve, gastvrouw van de toren. "Die kerktoren is op een gegeven moment ingestort." Een nieuwe, kleinere kerk herrees een stukje verderop, waardoor de toren nu op zichzelf staat.

Vuurtoren

De toren ziet er niet alleen bijzonder uit, maar had vroeger ook een bijzondere functie. Het was namelijk een vuurtoren, waarbij eerst ook echt vuur werd gebruikt om schepen in te seinen. "Dan viel er wel eens wat naar beneden. Er zijn veel branden geweest, want dat was heel gevaarlijk."

Later werd overgestapt op een echt vuurtorenlicht. Dat licht werd in 1911 gedoofd, omdat het niet goed zichtbaar meer was. Door inpoldering was Goedereede namelijk veel verder van zee komen te staan. De vuurtoren op het Westhoofd van Ouddorp nam toen de functie van verkenningslicht over.

Carillon

Alleen een boeilicht op de top van de toren herinnert nu nog aan die tijd. Het bouwwerk heeft nu een museumfunctie, waarbij de geschiedenis van de toren en van Goedereede centraal staat. Wekelijks bespeelt beiaardier Jan Bezuijen het carillon.

"In de zomer op donderdag, en in de winter op zaterdag", legt hij zijn speelschema uit. Het carillon van 52 klokken wordt bediend door met vuisten op de toetsen te slaan. "Een ander vak dan een orgel of piano. Maar muziek moet je met je hart maken. De noten zijn hetzelfde, alleen het geluid is anders."

Jan bespeelt het carillon maar voor maximaal een uur. "Dat gaat goed; een hele dag zou te heftig zijn, ook voor je vuisten", legt hij uit. "Het zijn 52 klokken en dus ook 52 stokken die je aanslaat. Dat vraagt best om een inspanning."

De toren is op donderdag- en zaterdagmiddag van 13:30 uur tot 16:30 uur te bezoeken. Daarvoor moet wel gereserveerd worden. De muziek van Jan is op donderdag van 11:00 uur tot 12:00 uur te horen in Goedereede.