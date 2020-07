Contant geld vrijwel helemaal verbannen bij RET

Vanaf zaterdag is in geen enkele metro of tram van de RET nog een euro te vinden. Dan krijgen alle tramconducteurs namelijk een mobiel pinapparaat. Zij waren de enige werknemers van de Rotterdamse vervoerder die nog cash geld bij zich hadden.

Bussen van de RET gingen eind vorig jaar al over op volledig mobiel betalen. En ook in de metrostations verdwenen eerder bijna alle mogelijkheden tot contant betalen. Nog bij enkele kaartautomaten en ook bij RET servicepunten kan nog met munt- of briefgeld betaald worden.

Reizigers kunnen nu vaak alleen betalen met hun pinpas of creditcard of met hun telefoon of smartwatch, als zij daaraan hun betaalpas aan hebben gekoppeld.

De RET neemt deze beslissingen om te zorgen dat het personeel veiliger kan werken in het openbaar vervoer. Sinds de verspreiding van het coronavirus is het ook een bijkomstigheid dat door het mobiele betalen er minder contactmomenten zijn tussen medewerkers en reizigers.