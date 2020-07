Schiedamse schrijver Biesheuvel (81) overleden

De Schiedamse schrijver Maarten Biesheuvel is donderdag na een kort ziekbed overleden. Hij werd gezien als een meester van het korte verhaal in de Nederlandse literatuur.

Biesheuvel debuteerde in 1972 met zijn verhalenbundel In de Bovenkooi. Daarna schreef hij tientallen bundels. Veel van zijn werk gaat over de gereformeerde opvoeding en het verblijf in psychiatrische inrichtingen.

De auteur bracht een groot deel van zijn leven door in klinieken. Hij had te maken met depressies en psychoses door een bipolaire stoornis. Zijn vrouw Eva, die hij op 4 augustus 1958 om precies tien voor half drie 's middags ontmoette op het Stedelijk Gymnasium in Schiedam, speelde een grote rol in zijn werk en leven.

Zijn laatste bundel met de titel 'Een Schiedamse jongen' verscheen in mei vorig jaar ter ere van de tachtigste verjaardag van de schrijver. In 2007 ontving Biesheuvel de P.C. Hooft-prijs voor zijn complete oeuvre. Een jaar later werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Maarten Biesheuvel was 81 jaar.