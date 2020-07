Zuid-Holland Zuid scherper op 'anderhalve meter'

"Het wordt de komende dagen weer warm en dan komen op sommige plekken veel mensen. Dat hoeft geen probleem te zijn, als mensen maar afstand houden. Hetzelfde geldt voor het Offerfeest", aldus de burgemeester van Hendrik Ido Ambacht.

Heijkoop heeft de leiding in de Veiligheidsregio ZHZ omdat zijn Dordtse collega Wouter Kolff, die voorzitter is, met vakantie is. Naast meer toezicht kondigt hij in de regio Dordrecht/Gorinchem ook meer voorlichting aan.

"Mensen moet bijvoorbeeld nog duidelijker worden gemaakt dat er met name in de familiesfeer nogal wat besmettingen plaatsvinden." Op welke wijze de extra voorlichting gaat plaatsvinden is nog onduidelijk. Daarover vindt vanmiddag nog overleg plaats.

Heijkoop is blij dat gisteren besloten is dat alle veiligheidsregio's eigen 'coronabeleid' mogen voeren: "het gaat niet alleen om wel of geen mondkapjes in Rotterdam en Amsterdam. Elke regio kan nu maatwerk toepassen."