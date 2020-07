Dave van The Kik: 'Coronavirus kwam voor mij niet heel slecht uit'

De optredens van de Rotterdamse band The Kik lagen door het coronavirus de afgelopen maanden zo goed als stil. Frontman Dave von Raven pakt zijn rust in deze tijd in zijn huis in Ooltgensplaat. "We hebben twintig jaar gewerkt om aan de top te komen. Corona kwam nu niet heel slecht uit, moet ik je eerlijk vertellen."

Een stadsmens met een plat-Rotterdamse tongval, woonachtig op het rustige Goeree-Overflakkee. Een bijzondere combinatie zou je denken, maar voor Dave zelf niet meer dan logisch. "Ik heb gewoon op internet gekeken waar het een beetje rustig was, in een straal van dertig kilometer om Rotterdam. Toen zijn we hier vijf jaar geleden uitgekomen. En ik hoop het hier nog wel vijftig jaar uit te houden."

Kroegen heeft Ooltgensplaat niet meer, maar daar heeft de muzikant zelf een oplossing voor bedacht. "Het kleinste cafeetje van Nederland, gewoon bij mijn eigen huis", laat hij zien. "Vroeger zaten er geloof ik zeven kroegen hier, maar nu hebben wij deze, helemaal van onszelf. Dat is ook wel heel gezellig."

Bij zijn huis zit een enorme tuin, waar kippen rondscharrelen. "Hier zit ik veel. Elke avond barbecueën, een drankje doen", legt hij uit. "Ik schrijf ook wel liedjes, daar ga ik absoluut mee door. Maar het is ook lekker om hier je rust te pakken."

Meer zin in het leven

De agenda van The Kik begint langzaam weer een beetje voller te raken, met kleine optredens voor maximaal honderd man. "Ik dacht op het begin dat ik het optreden niet echt miste. Het was wel even lekker rustig, na jaren rennen, vliegen en hollen. Maar je merkt dat je weer wat meer zin hebt in het leven als je weer een keer opgetreden hebt."

Het coronavirus grijpt hem aan. "Dat zoiets kan gebeuren in de wereld, vind ik heel erg. Ik ben ervan onder de indruk." Hij haalt er inspiratie uit voor zijn muziek, net als uit de rest van zijn leven. Zijn vader is bijvoorbeeld momenteel ernstig ziek. "Ik probeer in mijn liedjes het feest meer naar voren te laten komen. Dat is wat we nu nodig hebben, en niet die treurigheid. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd."