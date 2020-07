Spijkenisser verdacht van DDoS-aanvallen; politie doorzoekt woning

Aanleiding voor het onderzoek van de politie was een aangifte van een gameserver, die slachtoffer was van een DDoS-aanval via de desbetreffende zogenaamde 'booterwebsite'. Daarnaast kwamen er sinds januari nog tientallen meldingen binnen van bedrijven en instanties.

Naast de woning van de man uit Spijkenisse doorzocht de politie ook nog de woning van een 19-jarige man uit Winschoten. Bij de doorzoekingen zijn aangetroffen apparatuur, zoals computers en telefoons, in beslag genomen. De twee jonge mannen zullen later gehoord worden. Het politieonderzoek gaat door.

Wat is DDoS?

DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Bij zo’n aanval wordt er heel veel dataverkeer richting een systeem gestuurd, om te zorgen dat deze overbelast raakt en onbereikbaar wordt. Als de criminelen honderdduizenden of miljoenen computers tegelijk opdracht geven om dit te doen, dan kunnen de servers van de website dit niet meer aan.

De criminelen gebruiken hiervoor computers die besmet zijn met malware of kwaadaardige software en sturen namens die computer een verzoek naar een website. Een computer kan besmet zijn, zonder dat de eigenaar het weet.