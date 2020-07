Rotterdam krijgt op verschillende plekken in de stad een mondkapjesplicht

De gemeente Rotterdam start op woensdag 5 augustus op verschillende plekken in de stad met een proef voor het dragen van mondkapjes. Het gaat om delen van de binnenstad en grote winkelcentra. Tot nu toe zijn ze alleen verplicht in het openbaar vervoer.

Er komt een mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de winkelgebieden in het centrum van Rotterdam, met onder meer de Lijnbaan, Meent, het Binnenwegplein en de Coolsingel. Verder wordt het dragen van een mondkapje verplicht op de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en in de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De maatregel geldt van 06.00 tot 22.00 uur. "De komende dagen wordt bekeken of dit ook gaat gelden voor de overdekte winkelcentra Keizerswaard en Binnenhof", meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Rotterdam is hiermee een van de eerste steden in het land die mondkapjes in de publieke ruimte wil invoeren, om zo verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het aantal besmettingen in Rotterdam loopt de laatste tijd steeds verder op.

Aboutaleb deed vorige week woensdag al een oproep aan het kabinet om voorbereidingen te treffen voor een algehele mondkapjesplicht. "Het kabinet zou zich moeten beraden of het allemaal wel zo vrijblijvend moet blijven", sprak de burgemeester van Rotterdam namens de vier grote Nederlandse grote steden.

Landelijk komt die mondkapjesplicht er niet, werd eerder deze week bekend. Het RIVM zegt dat er geen bewijs is dat de niet-medische mondkapjes besmettingen voorkomen. Jaap van Dissel wijst daarin onder meer op Noors onderzoek. "De Noren ontdekten dat ongeveer 200 duizend personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien een geval van besmetting te voorkomen", zegt Van Dissel.

Veiligheidsregio's zouden daarbij wel de ruimte krijgen om te gaan experimenteren met een lokale mondkapjesplicht. Iets waar Menno van Duin, expert crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid, eerder al op aandrong. "Ik denk dat het nuttig is als experiment, om te kijken of je dit soort dingen ook op regionaal niveau kunt regelen. Waarom moet alles per se landelijk?"