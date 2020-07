Het aantal coronabesmettingen blijft in Rotterdam steeds sneller toenemen. Volgens het RIVM is het aantal besmettingen met 76 toegenomen. Dat is de hoogste stijging in een week tijd.

In de hele regio nam het aantal toe met 103 ten opzichte van gisteren. Dat aantal is dag-op-dag in de afgelopen week niet zo hoog geweest.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief laag. In een week tijd zijn in de hele regio vijf mensen opgenomen in het ziekenhuis.