Deportaties Rotterdamse Joden herdacht

"Al die jongeren hebben geen leven geleefd. Dat is schrijnend. Dat doet pijn." Aan het woord is Frank van Gelderen, secretaris van de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. Hij is donderdag bij het monument aan de Eva Cohen-Hartogkade in Rotterdam-Feijenoord. Daarvandaan vertrekken tijdens de Tweede Wereldoorlog treinen met Joden naar Westerbork. De eerste trein gaat op 30 juli 1942.

Elk jaar worden de slachtoffers op 30 juli herdacht. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat ook deze herdenking is aangepast. Geen toespraken, geen bijeenkomst met veel mensen. Wel is er een aantal kinderen van Summerschool010. In samenwerking met Verhalenhuis Belvédère krijgen zij les over het Joods Kindermonument en leggen ze bloemen.

'Voel de pijn'

Op het monument staan de namen van 686 kinderen van twaalf jaar en jonger die vanuit Rotterdam zijn gedeporteerd en vermoord. Op Tahirah Leal maakt het indruk: "Ik voel een soort van de pijn, ik weet niet hoe maar als ik bij de namen sta van kinderen die dood zijn gegaan dan voel ik de pijn. Maar ik ben wel blij dat we vandaag hier zijn om bloemen te leggen voor hen."

Namens de gemeente Rotterdam en de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument zijn kransen gelegd. Burgemeester Aboutaleb is niet aanwezig, maar heeft wel een boodschap: "Als je de geschiedenis kent, besef je hoe kostbaar onze vreedzame samenleving is, niet gratis. Als je de slachtoffers herdenkt, hoor je ook hun stem. Wij luisteren naar hen en geven het door en zij zeggen tegen ons: blijf bij elkaar en maak een solidaire samenleving. En laat je niet uit elkaar spelen."

De hele toespraak van burgemeester Aboutaleb is onderaan dit bericht te zien. Frank van Gelderen van de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument hoopt dat er volgend jaar weer een normale herdenking kan zijn: "Het is moeilijk omdat de mensen die nog in leven zijn, niet aanwezig kunnen zijn. Een keus die we gemaakt hebben in hun belang. Zij zijn kwetsbaar."

Op de alternatieve herdenking donderdagmiddag kijkt hij tevreden terug: "Mooi dat we dit met de gemeente Rotterdam hebben kunnen doen."