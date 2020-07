Regisseur Shariff Nasr over 48 Hour Film Project: 'Elke filmmaker moet dit een keer hebben gedaan'

Pensionado vertelt het verhaal van een werknemer van een chipsfabriek, die na een zeer lang dienstverband met pensioen gaat. De film werd opgenomen in een chipsfabriek in de Hoeksche Waard onder regie van Rotterdammer Shariff Nasr. In de cast zaten onder anderen Bart Slegers (Gouden Kalf-winnaar), John Buijsman (Rdammer), Jacqueline Blom en Sigrid ten Napel (bekend van Penoza).

De film won de publieksprijs van het 48 Hour Film Project in 2016 én werd geselecteerd voor het Nederlands Film Festival. Nasr won twee jaar later het 48 Hour Film Project Rotterdam met de horrorfilm Oppassen.

Maar voor 'Het beste van 48 hours' blikt Nasr nu speciaal terug op de editie van 2016.

Hoe kijk je terug op je deelname?

"Ik heb in totaal vier keer meegedaan aan het 48 Hour Film Project. Het is een mooie ervaring, je leert er heel veel van. Je leert bijvoorbeeld beter open te staan voor wat er om je heen gebeurt. Wat je de ene dag bedenkt, werkt de volgende dag niet, dus moet je snel kunnen schakelen. Eigenlijk moet elke filmmaker dit een keer gedaan hebben."

Waarom doe je mee aan zo’n zenuwslopende filmwedstrijd?

"Het leek me leuk om mee te doen. Een mooie uitdaging om in 48 uur een film te maken. Aan het begin dacht ik: 'waar ben ik aan begonnen, waarom doe ik dit?' En eenmaal bezig voel je zo’n kick. En dan denk je: 'ik wil nog een keer!'"

Wat was de grootste uitdaging tijdens het filmen?

"We hadden vooraf een aantal grote acteurs benaderd waar ik graag mee wilde samenwerken. Uiteindelijk konden ze allemaal, dat had ik niet verwacht. Een mooi cadeau, en eerder een luxeprobleem, maar dan moet je ook voor al die mensen een leuke rol hebben."

"De locatie was ook een uitdaging. De producent kwam met het idee om in een chipsfabriek in de Hoeksche Waard te draaien. Maar wat bedenk je op zo’n plek? Vanwege het enorme onderhoud, konden niet alle machines aan. Dus moesten we goed nadenken hoe we het verhaal in beeld brachten. We konden niet alles in volle glorie aanzetten, maar wilden we wel laten zien dat alles loopt. Maar in samenwerking met de eigenaar konden we precies uitvogelen wat er wél mogelijk was."



"Ook ontstond er discussie met de acteurs over de toon van het verhaal. We hadden namelijk 'comedy' als genre getrokken, maar we wilden een komische film maken die gebaseerd was op hoe ongemakkelijk mensen reageren op iemands laatste werkdag. Toen John Buijsman het script las, vroeg hij dan ook: "Dit is toch een komedie? Waar moet ik dan om lachen?" Dus toen toen zijn we met zijn allen gaan zitten om te bespreken dat de komische noot bij het ongemak lag. Ook al zit je in tijdsnood, voor dit soort situaties moet je dan tijd nemen zodat iedereen met de neuzen dezelfde kant op staat."

Tekst gaat verder onder foto

Welk moment van de film maakt je het meest trots en waarom?

"Ik vond het heel tof dat ieders inbreng de film naar een hoger plan tilde. Elke acteur heeft z’n eigen invulling aan de karakters gegeven, zodat het voelt alsof deze mensen al jaren in deze fabriek hebben gewerkt."

Wat is de grootste fout die jullie maakten tijdens jullie 48 uur? En de beste beslissing?

"Ik ben heel tevreden met hoe alles gegaan is. In het verleden heb ik weleens meegemaakt dat je teveel wil vertellen en nu hadden we voor een kleine vertelling gekozen, een slice of life in plaats van een verhaal met enorme plottwists. Een van de beste beslissingen was om een laatste scene niet te draaien, omdat door het sterke spel van de acteurs alles eigenlijk al verteld was. Op deze manier konden we meer aandacht besteden aan de scenes in de fabriek."

Wat heb je geleerd van deze ervaring?

"Dat je altijd open moet blijven staan op de set. Bij het 48 Hour Film Project doe je dat al meer, omdat je pas een dag eerder iets bedenkt en tijdens het draaien ben je minder gehecht aan het script. Ik zou willen dat we dat vaker konden doen op de set van een speelfilm, dat je de vrijheid hebt om met cast en crew ter plekke dingen te bedenken."

Wat is je beste tip voor toekomstige deelnemers?

"Probeer niet teveel van tevoren te bedenken. Zorg voor goede acteurs waar je elk genre mee aan kan. Kies voor een tot de verbeelding sprekende locatie. Houd het klein en probeer een simpel verhaal te vertellen."

Kan je meer vertellen over de film die je nu aan het maken bent?

"Ik ga in oktober een lange speelfilm draaien. Het is mijn eerste lange speelfilm als regisseur en ik maak hem in samenwerking met de VPRO, het Filmfonds en BIND Film als producent." Meer over deze nieuwe film van Nasr vind je hier .

Het beste van 48 hours over Pensionado zie je donderdagmiddag om 17:15 uur op TV Rijnmond, en wordt daarna ieder uur herhaald.