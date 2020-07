Schiedammer aangehouden voor neersteken 61-jarige vrouw

De politie heeft een 50-jarige man uit Schiedam aangehouden voor het neersteken van een 61-jarige vrouw. Afgelopen zondag werd de vrouw meerdere malen gestoken in Schiedam. Ze houdt hier blijvend letsel aan over.

Buurtbewoners vonden de gewonde vrouw op de Eduard van Beinumlaan, ter hoogte van de Toon Verheystraat. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De 61-jarige Schiedamse was aanspreekbaar en werd met meerdere steekwonden, waaronder een in haar schouder, naar het ziekenhuis vervoerd. Inmiddels is ze weer thuis, maar ze zal nooit volledig herstellen van de steekpartij, laat de politie desgevraagd weten.

De verdachte werd dinsdag aangehouden in Rotterdam-Zuid, zo is twee dagen later bekendgemaakt. "De vrouw en de verdachte zijn bekenden van elkaar", laat de politie weten. De 50-jarige Schiedammer wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.