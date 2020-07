Aboutaleb: 'Soms moet je de eigen verantwoordelijkheid een beetje helpen'

Burgemeester Aboutaleb over het invoeren van een mondkapjesplicht in Rotterdam

"Ik wil te allen tijde goed in de spiegel kunnen kijken en zeggen: ik heb alle mogelijkheden die er waren benut om ervoor te zorgen dat mijn stad en mijn regio niet onnodig aan gevaar zijn blootgesteld. En dit is een manier, dus we doen het dan maar zo." Met die woorden reageert burgemeester Aboutaleb op het invoeren van een mondkapjesplicht op meerdere plekken in Rotterdam.

De gemeente Rotterdam start op woensdag 5 augustus op verschillende plekken in de stad met een proef voor het dragen van mondkapjes. Het gaat om delen van de binnenstad en grote winkelcentra. Tot nu toe waren ze alleen verplicht in het openbaar vervoer.

De mondkapjesplicht geldt vanaf aankomende woensdag voor in ieder geval drie weken. "Daarna gaan we beoordelen hoe en wat", vertelt Aboutaleb. "Tegelijk doen we ook onderzoek om te kijken hoe de bewoners/bezoekers van het centrum en de ondernemers het ervaren."

"Er zijn te veel mogelijkheden om het virus op te lopen, dat is wel gebleken de afgelopen periode", vervolgt de burgemeester van Rotterdam en tevens voorzitter van de veiligheidsregio. "Er zijn moskeeën gesloten waar mensen het virus hebben opgelopen, studenten hebben op verschillende plekken het virus opgelopen. Het aantal besmettingen stijgt, omdat veel van die mensen een grote sociale kring hebben."

"Ik denk dat het goed is om mensen aan te blijven sporen tot goed gedrag op basis van de eigen verantwoordelijkheid, maar soms moet je de eigen verantwoordelijkheid een beetje helpen. En dat gaan we nu doen."

Werkt een mondkapje wel?

"Die discussies laat ik bij de wetenschappers achter, ik constateer dat zij het niet met elkaar eens worden", reageert Aboutaleb op de vraag of het dragen van een mondkapje wel enig nut heeft. "Als ik kijk naar de Amerikaanse televisie zie ik Dokter Fauci, een gerenommeerd viroloog, die zweert bij een mondkapje. Ik ben geen viroloog en moet daarbij weg blijven, maar feit is wel dat wij als bestuurders soms met tien procent informatie besluiten moeten nemen."

"We laten op deze manier aan onze burgers zien, dat we alle mogelijkheden die er zijn om hen en de stad te beschermen, nemen. Stel je voor, dat de stad Rotterdam en Amsterdam samen een oranje-status zouden krijgen. Door andere landen opgelegd. Dat zou betekenen dat heel Nederland die status krijgt opgelegd, ook onze vrienden in Groningen, Overijssel en Maastricht. Daarbij draait een groot deel van onze economie rond de Rotterdamse haven en Schiphol, ik wil niet op mijn geweten hebben dat we weer terugvallen naar punt nul."

Twintig man

Hoe gaat Rotterdam handhaven op het dragen van een mondkapje in de daarvoor aangewezen gebieden? "De bedoeling is dat wij zo'n twintig man in het centrum zullen hebben die de mensen coachen als ze geen mondkapje dragen", vertelt Aboutaleb. "Als ze er geen hebben kunnen wij er eentje geven. En als iemand zich dan alsnog de wet niet wil laten voorschrijven hebben wij de sterke arm achter de hand. Dan kunnen we een boete uitschrijven, maar de hoogte daarvan moet het Openbaar Ministerie nog bepalen."