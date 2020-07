Maritiem Museum: 'Over een jaar zitten we weer in dezelfde problemen'

Het Maritiem Museum in Rotterdam is een van de 28 grote musea die steun krijgen van de overheid na de coronacrisis. Maar is dat genoeg om alle problemen te verhelpen? Nee, zegt operationeel directeur Chris Opgenoort.

Opgenoort zag, net als veel andere instellingen, de inkomsten in maart grotendeels wegvallen. "De inkomsten door kaartverkoop en horeca zijn ongeveer veertig procent van onze totale begroting. Dus als dat een paar maanden wegvalt is dat zomaar een gat in de begroting van 800 duizend euro."

Het steunfonds van de overheid bracht wat ademruimte. Deze week werd duidelijk dat het Maritiem Museum ook kan rekenen op een financiële bijdrage.

"Deze steun is natuurlijk een welkome aanvulling", legt Opgenoort uit. "Het gaat om 365 duizend euro in totaal. Daarbij komt de helft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de andere helft van de gemeente."

Opgelost

Maar dat bedrag is dus totaal niet genoeg om het complete verlies goed te maken. En dus worden de reserves aangesproken.

"En die spaarpotjes beginnen behoorlijk leeg te raken", zegt Opgenoort. "We zijn een culturele instelling. We hebben niet als doelstelling om zoveel mogelijk winst te maken. Dus de reserves zijn vaak niet zo heel groot. En na zo'n jaar als dit, is er eigenlijk niets meer over."

En nog zo'n jaar kan het Maritiem Museum eigenlijk niet meer hebben, zonder drastische maatregelen te moeten nemen. "Wij hebben voor dit jaar geen problemen rondom het uitbetalen van de lonen. Maar voor volgend jaar lijkt het erop dat we de begroting niet sluitend krijgen. Dan zouden we in de zomermaanden wel eens in de problemen kunnen komen."

Daarbij zou de oplossing opnieuw van het Rijk moeten komen. Opgenoort: "Dan kan je denken aan een nieuw steunfonds of een herverdeling van de subsidies. Maar wij snappen ook dat iedereen in de culturele sector in deze problemen zit. Wij zijn echt niet de enige die deze problemen hebben."

Bezoekersaantallen

De afgelopen maanden is het Maritiem Museum weer open, maar de bezoekerscijfers blijven ver achter bij die van vorig jaar. "Vooral juni was teleurstellend", legt Opgenoort uit. "We hebben dagen gehad dat er maar 37 bezoekers waren. Dat is vijf procent van wat we normaal verwelkomen. In juli was dat stukken beter met 70 tot 75 procent. Daarmee hebben we juni wel weer goedgemaakt."

Het verwelkomen van nog meer bezoekers in het museum is volgens Opgenoort niet mogelijk. "Het museum piept en kraakt nu af en toe om de anderhalve meter afstand te behouden. Daardoor staan mensen weleens in de rij."

Daarbij hangt de 'tweede golf' en een verscherping van de coronamaatregelen als een donkere wolk boven het museum. "Als die tweede golf er alsnog komt, dan ontkomen we niet aan maatregelen", gaat Opgenoort verder. "Dan zul je moeten bezuinigen. Daarbij is natuurlijk de hoogste prioriteit dat je gedwongen ontslagen vermijdt. Maar dat er dan iets moet gebeuren dat is zeker."