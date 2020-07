Deze akkerbouwer gooit het roer om en wil duurzaamste bedrijf van Nederland worden

Akkerbouwer Cornelis Mosselman uit Ooltgensplaat is ervan overtuigd dat de traditionele manier van boeren niet lang meer vol te houden is. Hij nam twee jaar geleden het heft in eigen hand en gooide zijn werkwijze rigoreus om. Zijn doel? Binnen een paar jaar het duurzaamste akkerbouwbedrijf van Nederland worden.

De familie Mosselman boert al zes generaties lang op Goeree-Overflakkee. Hoe groter het boerenbedrijf van Cornelis werd, des te meer hij te kampen kreeg met moeilijk bewerkbare grond, een afnemende biodiversiteit en een teruglopende grondkwaliteit. De bodem raakte uitgeput, waardoor het zijn natuurlijke werking verloor.

Goed voor de volgende generatie

Om zijn bedrijf ook voor de volgende generatie - Cornelis heeft vijf kinderen, van wie de laatste vorige week ter wereld kwam - overeind te kunnen houden, besloot hij maatregelen te nemen. "Nu onze kinderen meelopen op de boerderij, vroeg ik mezelf steeds vaker af of onze kinderen nog wel fatsoenlijk zouden kunnen boeren als ze dat zouden willen. Mijn conclusie was van niet."

Een aantal percelen landbouwgrond werd afgestoten, hij gooide chemische middelen de deur uit en stapte over op biologisch telen. "De bodem wordt nu alleen nog maar op smalle paadjes bereden, zodat negentig procent ervan niet wordt bereden met zware machines. Het bodemleven heeft daardoor maximale ademruimte."

Maar het meest zichtbaar op zijn land zijn de wisselende stroken. Aardappelen, rode kool en pompoen staan naast elkaar. "We hebben acht gewassen op één kavel, door elkaar heen. Ieder gewas heeft zijn eigen insecten en schimmels. Die proberen we zo te vermengen, zodat je een bio-divers systeem hebt met minder plagen en ziektes."

Hij zette in 2018 zijn nieuwe koers in en hoopt dat eind 2022 helemaal te hebben afgerond. "Ik zit nu dus halverwege en ben verrast om wat ik nu al zie. Er zit meer leven in en boven de grond, dus hoe zou dat over 2,5 jaar zijn?"

Verantwoordelijkheid

Het omgooien van zijn boerenbedrijf is een behoorlijke investering geweest. Sommige collega-boeren noemen het een risico, omdat maar moet blijken of deze manier van boeren ook daadwerkelijk werkt. "Maar ik noem het liever verantwoordelijkheid nemen. We hebben zorg te dragen voor de aarde. Ik kan alle grote problemen in de wereld niet oplossen, maar ik heb wél invloed op die vijftig hectare waarop ik boer. Daarop wil ik laten zien dat het anders kan."

Maar zijn droom is groter. "Ik wil namelijk ook aan educatie doen hier en ik heb plannen voor een voedselbos met tiny houses. Dit is het beginnetje, maar ik hoop dat het de komende jaren uitgroeit tot iets heel moois."