HAL neemt opnieuw een vlaggenschip in de vaart met de naam en thuishaven Rotterdam

Visual van De Rotterdam die in 2021 in de vaart wordt genomen

De Holland America Line neemt in 2021 opnieuw een cruiseschip onder de naam Rotterdam in gebruik. Dat maakt de rederij donderdag bekend. De terugkeer van de Rotterdam als vlaggenschip van de Holland America Line is het resultaat van een stevige interne lobby vanuit Nederland waar de Amerikaanse eigenaar gevoelig voor bleek.

Het allereerste schip van cruisemaatschappij Holland Amerika Lijn werd in 1872 te water gelaten in Rotterdam, onder de naam Rotterdam. Een jaar later werd de rederij officieel opgericht. Sindsdien zijn er zes schepen met die naam geweest. MS Rotterdam VI wordt dit jaar uit de vaart genomen, samen met nog drie andere schepen. Daarmee leek een einde te komen aan een roemruchte geschiedenis.

Dat zat de Europese tak van de rederij niet lekker, vertelt Nico Bleichrodt, directeur Europa van HAL. "Intern leefde het besef sterk dat HAL ooit in Rotterdam en met de Rotterdam I is begonnen. Het is altijd het vlaggenschip geweest. Gelukkig hebben ook de Amerikanen een sterk historisch besef, dus zij hadden er wel oren naar."

In 2021 wordt in het Italiaanse Triëst een nieuw cruiseschip afgebouwd dat aanvankelijk de Ryndam zou gaan heten. Die naam is voorlopig ingeruild voor de Rotterdam. Het schip krijgt 2660 bedden en maakt zijn maiden voyage op 1 augustus volgend jaar, een achtdaagse cruise van Triëst naar Rome. "Eerst stond in de planning dat De Rotterdam in mei te water zou worden gelaten, maar door de coronacrisis hebben we dat uitgesteld."

Na de maiden voyage, komt de Rotterdam via Rome naar Amsterdam. Het schip wordt hier in Rotterdam geregistreerd, dus we krijgen een dubbel-Rotterdam terug", besluit Bleichrodt tevreden.