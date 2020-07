Eerste reacties op Rotterdamse mondkapjesplicht overwegend positief

Rotterdam gaat vanaf woensdag 5 augustus experimenteren met een mondkapjesplicht op drukke plekken, waaronder in het centrum. Het winkelende publiek op de Lijnbaan is best wel te spreken over deze proef.

"Als er weer een uitbraak van het coronavirus is en een mondkapjesplicht zou helpen om het tegen te gaan, dan zou het een goed experiment zijn", zegt een Groninger die in Rotterdam woont. Hij zet wel zijn vraagtekens bij de proef, maar snapt dat het experiment ergens moet beginnen. "Ik denk dat bestuurders hier rustiger van gaan slapen. We kunnen een poging wagen. Maar als het experiment niet lijkt te werken, dan moeten we niet daarmee doorgaan."

Een vrouw is van mening dat de mondkapjesplicht een goede maatregel is. "Rotterdam is een drukke stad, ook met het warme weer. Bovendien wordt het met vooral toeristen nog drukker", beredeneert ze.

De uitbreiding van het coronavirus mag namelijk niet verder 'uit de hand lopen', zegt een jonge gozer. "Daarom vind ik een mondkapjesplicht goed. Het zou logisch zijn om dit te doen." Een andere leeftijdsgenoot, die samen met twee vrienden door de stad loopt, is de enige van de groep die een mondkapje draagt. Hij heeft allergie. Een mondkapjesplicht is volgens hem een goed idee. "Soms is het heel druk. Dan kun je geen afstand houden", motiveert hij zijn keuze om een mondkapje te dragen.



Maar weet iedereen wel hoe je een mondkapje moet dragen? Een man, die met een Feyenoord-tasje op de Lijnbaan loopt, vraagt zich dat af. "Dat is wel het gevaar dat je hebt. Maar laten we hopen dat de situatie met een mondkapjesplicht beter zal worden", zegt hij.