Straks vlieg je over het Terbregseplein naar het noorden

Het is een grote ingreep in het landschap en een imposant karwei tegelijkertijd. De contouren van de nieuwe snelweg A16 tussen het Terbregseplein en het vliegveld zijn inmiddels goed te zien. Er is veel gekapt en veel zand gestort om de komende vier jaar elf kilometer snelweg te kunnen bouwen.

Automobilisten die het Terbregseplein passeren, zullen zich afvragen: wat gebeurt er allemaal? In de bouwputten leggen ze het fundament voor een viaduct over het bestaande verkeersplein. Dat wordt één van de hoogste van Nederland.

Tekst gaat door onder de foto



Dertien meter moet de nieuwe A16 de lucht in om over het spoor en de A20 heen te kunnen. Bijzonder is dat de brugdelen van die fly-over straks op hun plek worden geschoven. "Dat is een bijzondere klus en vrij uniek ook. We doen het voor het eerst over een bestaande snelweg heen", vertelt Arjan Visser. Hij is technisch directeur van de bouwcombinatie van de nieuwe A16.

Schuiven

Er is gekozen voor het schuiven van de wegdelen om het autoverkeer over de huidige snelwegen zo min mogelijk te hinderen. Op de bouwplaats komt een fabriek te staan waar de brugdelen worden gemaakt. Van daaruit worden ze over de pijlers geschoven.

Tekst gaat door onder de foto



Zover is het nog niet. Eerst moeten ze het fundament gaan leggen die de pijlers gaan dragen. Dat gebeurt onder de grond in bouwputten. Daarvoor moet een paar keer de verbindingsweg tussen de A16 en A20 dicht. Dat gebeurt vooral in het weekend.

Gemengde reacties

Omwonenden hebben gemengde gevoelens over de grote ingreep in hun omgeving. "Het gaat midden door de mooie natuur, ontzettend jammer", moppert de één. "Het moet gebeuren, die snelweg is een noodzaak", zegt de ander.

Tekst gaat door onder de foto



De kaalslag en de zandvlakte langs het traject is van tijdelijke aard benadrukt de directeur van de bouwcombinatie. "Het is nu een bouwplaats. Dat betekent inderdaad dat je heel veel zand en heel veel metalen- en betonconstructies ziet. Maar straks als we klaar zijn dan planten we weer bomen, komt er gras en plaatsen we ook geluidsschermen."

De nieuwe A16 wordt gebouwd om files op de A13 en A20 te verminderen. Ook moet het de verkeersdrukte op de omringende wegen aan de noordrand van Rotterdam ontlasten. Het doel is om geen extra geluidshinder te veroorzaken. Daarvoor worden er extra hoge geluidsschermen geplaatst en komt er extra stil asfalt. Een aantal woningen in Ommoord krijgt extra gevelisolatie.