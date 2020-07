Ook kluishouders die huurden bij Safe Deposit van de 'goudroof' zijn spoorloos

Het moet een enorm bijzondere klus geweest zijn; de afhandeling van het faillissement van Safe Deposit in Rotterdam. Het bedrijf ging failliet, nadat het in het nieuws was gekomen door een vermeende goudroof. Maar wat doe je met de inhoud van de kluizen als de kluishuurders zoek zijn?

In de maanden die volgden op de goudroof december vorig jaar, ging het snel bergafwaarts met het kluizenbedrijf in het Erasmushuis aan de Coolsingel in Rotterdam. Klanten liepen weg bij het bedrijf en de verzekeraar had het contract met het moederbedrijf van Safe Deposit al snel beëindigd. Eind maart volgde het faillissement.

Kluishouders onbereikbaar

Na het faillissement bleef de curator met een berg werk zitten. Eerst moesten de nog overgebleven huurders benaderd worden om hun spullen uit de kluis te halen.

Dat lukte niet in alle gevallen. Sommige klanten waren hun kluissleutel kwijt, andere waren gestrand in het buitenland en een onbekend aantal is helemaal niet bereikbaar.

Op 16 juli zijn daarom, in het bijzijn van een notaris, alle overgebleven kluizen met een boor opengebroken. Alles wat in de kluizen lag, is overgebracht naar De Nederlandse Kluis, een bedrijf dat is opgericht na het faillissement van Safe Deposit.

De eigenaren kunnen, na betaling van de kosten voor het openbreken, hun spullen via de curator ophalen.

Kluizen blijven achter als stille getuigen

De resterende kluizen in het Erasmushuis blijven staan, ook al is de huur per vorige week opgezegd. De curator heeft nog geprobeerd om de oude kluizen, van Amerikaanse makelij, te verkopen. Maar dat werd een hopeloze (en vooral kostbare) zaak.

Het uit elkaar halen van de kluisdepots om ze daarna te verkopen zou duurder zijn dan de opbrengst ooit zou worden. De kluizen zijn daarom achtergelaten in het pand.

Acht maanden na het bericht over de goudroof zijn daarmee alle sporen van Safe Deposit verdwenen uit het Erasmushuis. De 'goudroof' is nog altijd niet opgelost. De laatste sporen in deze zaak leiden naar Dubai.