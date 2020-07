Aziz Yagoub maakt van voormalige Citrusveiling een tijdelijke horecatent

Het lege terras buiten bij de Citrusveiling in het M4H-gebied in Rotterdam

Er staan tientallen bierbanken waar gasten op anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. Het is een gedurfde stap om een horecaonderneming te starten. Yagoub, die meerdere horecaondernemingen in Rotterdam heeft, weet er alles van. "Ik heb een poppodium (Annabel, red.) dat leeg staat, een club en restaurant hebben het lastig. Er gaan vier festivals niet door", somt hij de tegenslagen op. Maar klagen wil Yagoub zeker niet. "Iedereen is getroffen", relativeert hij.

Bovendien had hij deze plannen al vóór de uitbraak van het coronavirus. "In december 2019 heb ik getekend. Ik had al de verplichting op me genomen om aan de slag te gaan", zegt Yagoub.

Door de coronamaatregelen kan Yagoub alleen buiten aan de slag. Binnen in de Citrusveiling mag namelijk nog niets gebeuren. Maar ook in de buitenruimte kan Yagoub niet alle beoogde gasten kwijt. Van de gehoopte duizend gasten is er nu nog maar plek voor een vijfde van dat getal.

'Thuiszitten is niks voor ons'

Yagoub heeft desondanks veel zin om het buitenterras bij de Citrusveiling te openen: "Ik heb een goed team van hardwerkende collega's om me heen. We hadden allemaal na een maand thuiszitten het idee dat dit niks voor ons is. We wilden toch aan de slag en wat gaan doen."

De Rotterdamse horecaondernemer heeft nog meer plannen met het Rijksmonument. "Zo behandelen we het ook. We willen het zoveel mogelijk restaureren, zodat we het pand in zijn oude glorie herstellen. Maar we willen ervoor zorgen dat de generatie van nu hier ook gebruik van kan maken." Maar samen met het Havenbedrijf heeft Yagoub afgesproken dat hij alleen nog in de buitenruimte aan de slag mag en de Monsterzaal van de Citrusveiling mag gebruiken. "We moeten ons namelijk nog een beetje bewijzen", zegt Yagoub.

Het buitenterras gaat vrijdag 31 juli open. Als het weer het toelaat, zijn de gasten elke vrijdag, zaterdag en zondag op het terras welkom. Het idee is om tot eind september hiermee door te gaan.