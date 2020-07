Het weer van vandaag: tropisch warm

Vanavond blijft het nog lang warm buiten. Rond middernacht ligt de temperatuur nog rond de 24 graden. Uiteindelijk koelt het tegen het eind van de nacht af naar zo'n 20 graden. De bewolking neemt in de loop van de nacht toe.

Morgenochtend start de dag met bewolking en af en toe wat zonneschijn. Lokaal kan er een enkele regen- of onweersbui vallen. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen steeds verder op. In de avond schijnt de zon weer volop in heel de regio. De temperatuur komt uit op 22 graden op het strand tot lokaal nog 25 of 26 graden in het oosten van de regio. Er waait een matige westenwind.

Vooruitzichten

Tot en met woensdag is het licht wisselvallig zomerweer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en zo af en toe valt er een enkele bui. Vanaf donderdag lijkt droog en warm zomerweer terug te keren.