Personeelstekort in de zorg blijft stijgen, met name op Goeree-Overflakkee

Ook na de piek aan coronapatiënten blijft het personeelstekort in de zorg groot. Volgens analisten van ABN AMRO is momenteel een kwart van de zorgvacatures in de gemeente Rotterdam niet in te vullen.

In het hele land gaat het om een vijfde van de beschikbare arbeidsplaatsen die niet te vullen zijn. Het personeel dat zich uit andere sectoren liet omscholen om bij te springen tijdens de crisis, heeft het tekort wel beperkt weten terug te brengen, maar de vraag naar nieuw zorgpersoneel blijft desondanks hoog.

Het gaat met name om een tekort aan verpleegkundigen, maar ook specialisten in de zorg zijn lastig te vinden.

Krapte op Goeree-Overflakkee

De Rotterdamse zorgsector staat met 25 procent onvervulbare vacatures in de zorg op plek tien in de top tien gemeenten met hoogste krapte. Op nummer vijf staat de gemeente Goeree-Overflakkee met 32 procent. Op plek één staat De Bilt, waar 52 procent van de vacatures open staat.

In vergelijking met andere grote steden als Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag heeft Rotterdam meer te maken met personeelstekort. In Amsterdam ligt het percentage op achttien en in Eindhoven en Utrecht op veertien procent. In Den Haag gaat het om tien procent.

De verwachting is dat het aantal zorgvacatures in Rotterdam de komende decennia nog verder oploopt, naar 56 procent. Rotterdam steekt dan ver uit boven Amsterdam (41), Utrecht (40) en Den Haag (29). Dit komt met name door de vergrijzing.