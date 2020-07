Offerfeest in Kocatepe moskee: 'Ik heb mijn mondkapje mee en maak me geen zorgen'

Vrijdagochtend verzamelen de gelovigen al voor het ochtendgebed. Er worden vierhonderd mensen verwacht. "Ik heb mijn mondkapje bij me, we nemen voorzorgsmaatregelen, we maken ons niet druk."



Een andere moskeeganger ziet wel de risico's in. "Het is zeker gevaarlijk met de coronabesmettingen, maar met de maatregelen die we hebben genomen komt het zeker goed."

In de moskee wordt anderhalve meter afstand gehouden, worden geen handen geschud, een mondkapje gedragen en er staan ook desinfectiemiddelen. "We zijn hiervoor ook al enkele vrijdagen en weekenden bij elkaar gekomen. En we hebben nog geen problemen gehad. Dus ik heb vertrouwen."

Familiefeest

Na de dienst gaan de mannen naar hun familie, maar ook dat zal dit jaar anders zijn. "Ik ga zien hoe de situatie thuis is. Als mijn schoonouders nog ergens heen willen dan doen we dat. Maar we zullen niet met twintig of dertig mensen zijn. We doen voorzichtig."

De ander gaat niet naar zijn familie. "Helaas, dan ben je te dicht bij elkaar en is de ruimte niet goed geventileerd. We blijven apart, heel jammer, we moeten er even doorheen."