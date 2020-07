Politie: kom vanwege drukte niet naar strand Hoek van Holland

De tropische weersvoorspellingen voor onze regio zorgen ervoor dat er vrijdagmorgen files zijn ontstaan richting de stranden. De politie adviseert niet meer naar het strand in Hoek van Holland te komen vanwege grote drukte.

Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond lijkt het voorlopig goed te gaan. "De stranden zijn ruim opgezet dus het is makkelijk anderhalve meter afstand te houden", zegt een woordvoerder. "We zien voorlopig geen problemen." De veiligheidsregio drukt de mensen wel op het hart om op drukke plekken goed rekening te houden met de anderhalve meter afstand.

Ook de parkeerplaatsen in Hoek van Holland zijn vol. Het verkeer dat richting Hoek van Holland rijdt staat muurvast. Met name op de N220 is het druk.

Ook wordt gewaarschuwd dat de stranden van Westvoorne vollopen. Hierdoor staat een file over heel Westvoorne tussen de A15 en Hellevoetsluis. Reizigers moeten hier rekening houden met meer dan een uur vertraging.

Om 10:00 uur stonden er al files op de A20 richting Hoek van Holland en op de N57 richting Ouddorp en Zeeland. Richting Ouddorp en Rockanje staat het verkeer om 11:30 uur helemaal vast. Ook badgangers die naar het strand in Rotterdam-Nesselande willen, wordt aangeraden thuis te blijven vanwege drukte.

Een deel van de drukte wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door vakantieverkeer richting het strand. Ook op andere wegen naar de kust, zoals op de A58 bij Bergen op Zoom, staan lange files.