Feyenoord oefent tegen Duisburg en Dortmund

Het is nog niet bekend of er publiek bij de vriendschappelijke wedstrijden aanwezig mag zijn. De organiserende club MSV Duisburg is druk in gesprek met de lokale autoriteiten. Er wordt een hygiëneprotocol op poten gezet, maar het is nog maar de vraag of dat op tijd af is, schrijft Feyenoord op haar website.

Feyenoord speelt tijdens de voorbereiding ook tegen Sparta (9 augustus) en FC Twente (16 augustus).