Nieuwe dinershow in Alcazar: driegangenmenu en de beukende beats van dj Paul Elstak

In deze lastige coronatijd is ook dj Paul Elstak met een creatief idee gekomen. De Rotterdammer geeft vrijdagavond voor het eerst zijn dinershow in discotheek Alcazar in Puttershoek. "Je moet er alles aan doen om een beetje vreugde in het leven te brengen."

Je ziet het al bijna voor je. Je schuift je carpaccio naar binnen en krijgt intussen de beukende happy hardcore-beats van de bekende dj om je oren. Zo werkt het niet helemaal volgens Elstak. "Het is een show over de hele avond. Tijdens het eten is er entertainment met bijvoorbeeld dans. Daarna draai ik mijn set."

Ook voor dj Paul Elstak is het sinds de lockdown lastig om aan de bak te blijven. "De inkomsten van dj's gingen van de ene op de andere dag naar nul. Ik draaide al weleens feestjes in de Alcazar en ken de eigenaar. Er zit daar ook een restaurant in en zo kwam het idee ter sprake."

Met deze dinershow heeft Elstak weer een klus en komt hij ook zijn fans tegemoet. De eerste twee shows waren zo uitverkocht. "Mensen vinden het ook leuk om weer wat te doen." In de zaal staan 45 tafeltjes zo opgesteld dat er aan de anderhalvemetermaatregel voldaan kan worden.

Dansen is niet toegestaan. "Het is even niet anders. Maar mensen kunnen altijd nog meedoen door met de handen de lucht in te gaan. Ze moeten wel blijven zitten."

De eerste show moet nog beginnen, maar Elstak ziet al toekomstperspectief in het concept. "Wellicht kunnen we er wel mee door en komt er een tijd dat je na het eten wel kunt dansen in de zaal."

Onlangs werd er een aflevering van Ja toch, niet dan! gewijd aan dj Paul Elstak. Hierin is hij openhartig over pittige onderwerpen.